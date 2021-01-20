شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتأهب لتصحيح الأوضاع أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن استعادة الثقة يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختبارا جديدا أمام المقاولون العرب، في الخامسة مساء الخميس، على ملعب استاد السلام «الأهلى» ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدورى الممتاز.

يدخل الأهلى المباراة، بعد التعثر أمام البنك الأهلى في الجولة الثامنة ويسعى لتجاوز عقبة المقاولون.

ويغيب عن صفوف الأهلى محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، بسبب الإيقاف من قبل لجنة المسابقات بعد دخوله في مشادة مع الحكم في المباراة الماضية، كما يغيب وليد سليمان بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلى، وكذلك يغيب الثنائى صلاح محسن ومروان محسن نظرًا لعدم الجاهزية الفنية، ويعود للتشكيل الأساسى للفريق محمد شريف، بعد جلوسه على دكة البدلاء في اللقاء الماضى.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من على لطفى، في حراسة المرمى وأمامة أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعلى معلول. وحمدى فتحى وآليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.

وكثف موسيمانى، المدير الفنى للفريق، من جلساته مع اللاعبين لتجهيزهم للمباراة وشهدت الجلسة الأخيرة للمدرب تحذير اللاعبين من التهاون وطالبهم بمصالحة الجماهير.

على الجانب الآخر، يرفع المقاولون العرب الذي يقوده عماد النحاس، شعار التحدى، وقال النحاس: نسعى لتحقيق الفوز اليوم لتعويض ما فقدناه خلال المباريات الماضية، واكتمال صفوف الفريق كفيل بعودتنا لمستوانا من جديد.