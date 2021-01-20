شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرفض دعم الفريق بصفقات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، تحسن نتائج الفريق الكروى الأول فى الدورى الممتاز للإفراج عن مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة، كان مجلس الإدارة قد قرر بالتنسيق مع إبراهيم حسن، مدير الكرة، وحسام حسن، المدير الفنى إيقاف المستحقات بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل لا شىء فى الجولة السابعة من البطولة، وهدد مجلس الإدارة بتصعيد العقوبات فى حالة عدم استعادة الفريق لمستواه خصوصا بعد توفير كافة الإمكانيات من جانب المجلس، ورفض مجلس الإدارة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، مؤكدا أن الفريق تم تدعيمه قبل انطلاق الموسم بعد 6 مباريات فقط من الدورى، ووفقا لمحمد مصيلحى فإن المجلس وفر كافة الإمكانيات للفريق ومن الصعب التعاقد مع أى لاعب جديد فى الوقت الحالى،

وأكد على أنه سيجتمع مع الجهاز الفنى واللاعبين فور عودته من خارج البلاد للوقوف على مدى انضباط والتزام اللاعبين والتأكيد على عودتهم مرة أخرى لتحسين النتائج، ورفض مصيلحى الحكم على تجربة حسام عاشور لاعب الوسط المدافع بالفشل، مؤكدا أن اللاعب لم يشارك سوى فى مباراة واحدة فقط وتعرض للإصابة، لافتا إلى أنه لاعب متميز ستتم الاستفادة منه خلال المباريات المقبلة، وشدد مصيلحى على أن المجلس لم يتعاقد مع لاعب خلال الفترة الماضية دون موافقة الجهاز الفنى، لافتا إلى أن المجلس لا يتدخل فى الأمور الفنية التى تخص الفريق، ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها يوم 23 يناير الجارى.