شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: مصر (26)-(19) الاتحاد الروسي.. الدور الرئيسي بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره من الاتحاد الروسي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة كأس العالم «مصر 2021»، رفقة منتخبات السويد وسلوفينيا ومقدونيا وبيلاروسيا، وهي المنتخبات التي تأهلت من الدور التمهيدي عن المجموعتين السابعة والثامنة.

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

د1: ممدوح هاشم يفتتح التسجيل لمنتخب مصر

د9: التعادل 5-5 في لقاء سريع جدا من الطرفين

د15: تألق أحمد الأحمر يوسع الفارق لصالح منتخب مصر 9-6

د25: وقت مستقطع لمنتخب الاتحاد الروسي والنتيجة 12-8 لصالح منتخب مصر

نهاية الشوط الأول 15-8 لصالح منتخب مصر

الشوط الثاني

د34: المنتخب الروسي يبدأ الشوط الثاني بتسجيل هدفين لتصبح النتيجة 15-9

د41: منتخب مصر يفرض سيطرته على اللقاء وتصبح النتيجة 19-12

د51: آخر 10 دقائق من المباراة والنتيجة 24-17 لصالح مصر

د53: مدرب منتخب روسيا يطلب وقت مستقطع

د55: وقت مستقطع لمنتخب مصر