شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين «القماش» و«دونجا» استعدادًا لمواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص خالد القماش، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبدالعاطي «دونجا»، لاعب وسط الفريق، في حضور عطية صابر المدرب المساعد.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة «السبت»، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.

وطلب القماش، من دونجا، السعي لزيادة معدل اللياقة البدنية له خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأنه من الأوراق المهمة التي يعتمد عليها الفريق.