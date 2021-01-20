شكرا لقرائتكم خبر عن «القماش» يقود أول مران مع الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد خالد القماش المدير الفني الجديد للإسماعيلي، مران الفريق استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، والذي أقيم مساء اليوم، وذلك بعد تقدم أبوطالب العيسوى، باعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.

ويستعد الدراويش للقاء غزل المحلة السبت المقبل، على ملعب الأخير لحساب منافسات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدورى المحلى.

المران بدأ بمحاضرة تحفيزية للاعبين من قبل الجهاز الفنى ثم تخلله مجموعة من التدريبات الخططية والفنية أبرزها التحرك بدون كرة إضافة للتسليم والتسلم مع اللعب في المساحات.