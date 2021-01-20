شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفينيا تحقق أول انتصار في الدور الرئيسي لمونديال اليد على حساب مقدونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب سلوفينيا، على نظيره مقدونيا الشمالية، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم- مصر 2021، بنتيجة 31- 21، في المباراة التي جمعت بينهما، الأربعاء، على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي.

بدأت المباراة سجالاً بين الفريقين، إلا أن المنتخب السلوفيني تفوق نسبياً في معظم أوقات الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً بنتيجة 13- 9، قبل أن يواصل صحوته في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بفارق 10 أهداف.

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة مصر 2021، رفقة منتخبات السويد والاتحاد الروسي ومصر وبيلاروسيا، وهي المنتخبات التي تأهلت من الدور التمهيدي عن المجموعتين السابعة والثامنة.

بهذه النتيجة قفز منتخب سلوفينيا إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب السويد المتصدر، والذي يلعب مباراته في الجولة الأولى بالدور الرئيسي أمام بيلاروسيا، بينما يواجه منتخب مصر مستضيف البطولة نظيره منتخب الاتحاد الروسي.

وحصد جائزة رجل المباراة أوربان ليزجاك لاعب منتخب سلوفينيا بعد مساهمته في تحقيق فريقه أول انتصار له بالدور الرئيسي لبطولة مصر 2021.