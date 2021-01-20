شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تفاجئ أيسلندا وتفوز عليها 20-18 بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع المنتخب السويسري الفوز من نظيره الأيسلندي في أولى جولات الدور الرئيسي بالمجموعة الثالثة لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال- مصر 2021، بنتيجة 20- 18.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السويسري بنتيجة 10- 9، قبل أن يحافظوا على تقدمهم مع نهاية أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم المنتخب السويسري مباراة قوية أمام المنتخب الأيسلندي وصيف المجموعة السادسة بالدور التمهيدي.

وبهذه النتيجة حصل المنتخب السويسري على نقطتين ليتساوى مع المنتخب الأيسلندي.

وحصل نيكولا بورتنيه حارس مرمى المنتخب السويسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتصديه لـ 13 تصويبة خلال اللقاء.

ومن المقرر، أن يواجه المنتخب السويسري في الجولة المقبلة نظيره البرتغالي، فيما يصطدم المنتخب الأيسلندي بنظيره الفرنسي.