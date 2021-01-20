شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذاره لجهاز الزمالك.. باتشيكو يستثني بن شرقي من تطبيق اللائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استثنى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، أشرف بن شرقي، من تطبيق اللائحة عليه بعد اعتراضه على تغييره أمام الجونة.

وحرص أشرف بن شرقي، على تقديم اعتذاره للجهاز الفني عقب مواجهة الجونة بعد اعتراضه على تغييره، وتقبل الجهاز الفني اعتذاره رافضاً توقيع أي عقوبات على اللاعب.

وتعهد بن شرقي، بعدم تكرار الخروج عن النص مجدداً خلال المباريات المقبلة.