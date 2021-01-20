شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جيرالدو بعد فسخ عقده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تم فسخ التعاقد معه اليوم الأربعاء، على توجيه رسالة وداع إلى زملاءه وجماهير النادي.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، عن فسخ عقد جيرالدو مع الأهلي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين، فيما وقع جيرالدو على ما جاء في مذكرة التسوية.

ونشر جيرالدو عبر حسابه الشخصي بموقع «انستجرام» صورته بقميص الأهلي، تحت تعليق: «اليوم، إنه آخر يوم لي في الأهلي.. أود أن أشكر جميع زملائي في الفريق وجميع مشجعي النادي على ما عشت هنا في العامين الماضيين.. شكرا لكم».