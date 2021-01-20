المصري يعود إلى سكة الانتصارات



عاد المصري البورسعيدي إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه وادي دجلة 3-1 الأربعاء بملعب الجيش ببرج العرب في المرحلة الثامنة من الدوري المصري في كرة القدم.

وتقدم وادي دجلة مبكراً عن طريق الغاني اسحاقو يعقوبو (4)، ورد المصري عبر النيجيري أوستن أموتو (23) وأحمد رفعت (65) والبديل الكونغولي الديمقراطي كازادي كاسونغو (90+6).

وهو الفوز الثالث للمصري هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة فارتقى إلى المركز الرابع برصيده 13 نقطة بفارق الأهداف أمام مصر المقاصة، فيما تجمد رصيد وادي دجلة الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم وفي مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

ويلعب الخميس، الأهلي مع «المقاولون العرب» في مباراة استعادة الثقة والصدارة مؤقتاً بالنسبة لـ«المارد الأحمر».

وانفرد الزمالك الثلاثاء بصدارة الدوري بفوزه على الجونة بهدف نظيف، مستغلاً تعثر غريمه التقليدي النادي الأهلي بالتعادل مع بنك الأهلي.

وبهدف الفوز الذي سجله يوسف إبراهيم «أوباما» (10)، رافع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن الأهلي الثاني، فيما تجمد رصيد الجونة الذي مني بخسارته الأولى هذا الموسم عند 15 نقطة ثالثاً.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة وخطورة للزمالك، بدأت من هجمة مرتدة وصلت إلى «أوباما» الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأسكنها إلى يمين إسلام طارق محرزاً هدف المباراة الوحيد (10).

وواصل لاعبو الزمالك استغلال ارتباك دفاع الجونة، وأهدر أحمد سيد «زيزو» فرصة مضاعفة النتيجة بعدما انفرد وسدد الكرة بين يدي الحارس (21).

وأضاع المغربي أشرف بن شرقي تعزيز التقدم، بعدما سدد إلى جوار القائم الأيسر إثر انفراده بالمرمى (44).

حاول لاعبو الجونة العودة بالنتيجة، لكن الهجمات افتقدت للخطورة والفاعلية، على الرغم من تراجع لاعبي الزمالك الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.