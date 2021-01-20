شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستعيد توازنه بـ«مقصتين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أوقف الهلال سلسلة التعادلات التي رافت مسيرته في الدوري السعودي خلال آخر 4 مباريات، وحقق انتصاراً مهماً على ضيفه التعاون، بهدفين دون رد، وانفرد بالصدارة برصيد 29 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على أقرب منافسيه الأهلي والشباب حتى نهاية الجولة 14، في حين تجمد رصيد التعاون على 21 نقطة في المركز الخامس، وتلقى خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم.

وسجل الفرنسي جوميز والأرجنتيني فيتو ثنائية الهلال في الدقيقتين الثانية و50، عن طريق كرتين مقصتين.

وحاول التعاون التسجيل، لكن براعة الحارس الهلالي عبدالله المعيوف، إلى جانب القائم حرما الفريق الضيف من أهم الفرص التي أتيحت أمام الكاميروني تاوامبا وعبدالله الجوعي.

وستكون المباراة القادمة للهلال، يوم الاثنين، أمام الفيصلي، في حين يواجه التعاون فريق ضمك الذي فاز على الباطن 2-0 ليغادر المركز الأخير رافعاً رصيده إلى 12 نقطة، وأعاد العين للمركز الأخير برصيد 10 نقاط، وبقي الباطن عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.