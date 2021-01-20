شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل وإكمال الترتيبات لانطلاق بطولة فخر الأجيال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن فتح باب التسجيل في منافسات بطولة فخر الأجيال - للصيد بالصقور «التلواح»، التي ستنطلق في 30 يناير الجاري في منطقة الروية بدبي، وتعد ثاني أضخم حدث على أجندة بطولات فزاع التي ينظمها المركز سنوياً في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم ونشر الرياضات التراثية وتعزيز الموروث الشعبي بين الأجيال.

وتم فتح باب التسجيل في منافسات الطيارة اللاسلكية وسط إقبال على المشاركة، حيث ستقام المنافسات يومي 30 و 31 يناير الجاري، على أن تنطلق بعد ذلك بقية أشواط البطولة التي تشمل فئات «الشيوخ» و«العامة» و«الملاك» و«المحلي» و«الخليجيين» و«الناشئين» و«النخبة»، إلى جانب استضافة عدد من جولات دوري الإمارات للصيد بالصقور المبادرة التي تواصل الانطلاقة القوية بالتعاون بين المركز ونادي أبوظبي للصقارين.

وكشف دميثان بن سويدان، رئيس لجنة بطولات فزاع للصيد بالصقور في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إجراء تعديلات على منافسات «الطيارة اللاسلكية» من شأنها زيادة قوة المنافسات، وعدد المشاركين من الصقارين، من خلال إقامة 4 أشواط بواقع شوطي الفرخ والجرناس للشيوخ، وشوطي الفرخ والجرناس للعامة، إلى جانب تغيير طريقة تنفيذ الشوط من خلال جعل مسافة الـ 3 كيلومترات ممتدة بشكل مستقيم، عوضاً عن تنفيذها بأسلوب الذهاب والعودة وتخفيض مسافة السباق إلى 1,5 كيلومتر فقط، وهو ما يجعلنا نترقب دخول أسماء وفرق جديدة على خط المنافسة هذا العام.

وأكد بن سويدان، أن فرق العمل أنجزت كافة الترتيبات لاستقبال الحدث في الخيمة الذكية الخاصة بالمركز في منطقة الروية بدبي، وتم إطلاق خاصية التسجيل عن بعد أيضاً عبر تطبيق «F3» من أجل التسهيل على المشاركين وتعزيز الإجراءات الذكية في إنجاز كافة خطوات المشاركة بكل سهولة وسرعة وبأقل جهد على الصقارين، انطلاقاً من حرص المركز على تطبيق معايير السعادة في خدمة المشاركين بالحدث.

يذكر أن الأشواط التي كانت مخصصة للخليجيين في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، وتم تأجيلها ستقام ضمن بطولة فخر الأجيال هذا الموسم.