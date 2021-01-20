برصيد نقطتين وحلم الصعود.. مصر وروسيا في بطولة العالم لكرة اليد.. بث مباشر للمباراة

الشارقة - اميمة ياسر - انطلقت مباراة مصر وروسيا في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، في الدور الرئيسي في السابعة مساء اليوم، على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، وتشهد المجموعة ذاتها مباراتي مقدونيا الشمالية وسلوفينيا، ومنتخب السويد ضد بيلاروسيا، ونجح المنتخب السلوفيني في تحقيق الفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة 21-31.

بدأت اليوم منافسات الدوري الرئيسي، في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والتي انطلقت يوم 13 من شهر يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 31 من الشهر ذاته، وتأهل 24 منتخبا إلى الدور الرئيسي، بعدما انتهى الدور التمهيدي الذي كان يضم 32 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة، وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى أربع مجموعات تضم كل منها ست منتخبات، ويواجه منتخب اليد ثلاثة فرق في هذا الدور وهم روسيا وبيلاروسيا وسلوفينيا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور ربع النهائي.



وأعلن الإسباني روبرتو جارسيا براندو المدير الفني لمنتخب اليد، قائمة المنتخب المصري، وتضم كل من: كريم هنداوي، عصام الطيار، أحمد مؤمن، عمر الوكيل، يحيى الدرع، علي زين، حسن قداح، سيف الدرع، أحمد هشام السيد، إسلام حسن، أحمد الأحمر، يحيى خالد، محمد سند، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام نوار.

وقرر الجهاز الفني للفراعنة استبعاد أربعة لاعبين وهم أكرم يسري وأحمد هشام سيسا وعبد الرحمن فيصل ومحسن رمضان.

ويخوض منتخب مصر منافسات الدور الرئيسي وفي رصيده نقطتين فقط، يحتل بهم المركز الثالث في مجموعته بالدور الرئيسي، ويتربع المنتخب السويدي على صدارتها بـ4 نقاط، ثم الاتحاد الروسي بـ 3 نقاط، بينما يحتل منتخب سلوفينيا المركز الرابع برصيد نقطتين، ثم بيلاروسيا برصيد نقطة، بينما يتذيل منتخب مقدونيا المجموعة بدون رصيد، مع العلم أن منتخب سلوفينيا رفع رصيده لأربع نقاط بعد الفوز على مقدونيا الشمالية.