أبرزهم أكرم توفيق ورامي ربيعة.. 9 مستبعدين من قائمة الأهلي ضد المقاولون.. ومروان محسن على رأس 21 لاعبا في القائمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر إقامتها غدًا الخميس على استاد الأهلي في السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته الجماعية عصر اليوم الأربعاء ودخل اللاعبون المتواجدون في القائمة معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق القاهرة القريبة من ملعب مباراة الغد، حيث يسعى النادي الأهلي عن استعادة مشوار الانتصارات من جديد بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي سلبيًا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على استاد المكس في الإسكندرية.

واستبعد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 9 لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر انطلاقها في الخامسة مساء غدًا الخميس على استاد الأهلي في السلام.



وخرج من القائمة كلا من:

محمد الشناوي للإيقاف، ووليد سليمان وكريم نيدفيد وناصر ماهر للإصابة، وجونيور أجايي لعدم الجاهزية الفنية بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها، ومحمد شكري، وأحمد نبيل كوكا، ورامي ربيعة لأسباب فنية، وأكرم توفيق لإعادة المسحة الطبية التي خضع لها. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وجاءت قائمة النادي الأهلي لتضم كلا من..

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

رتيب الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر نادي الزمالك في المركز الأول برصيد 19 نقطة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".