مصدر لـ"الخليج 365": بيراميدز يطالب بتعديل قرار حضور المباريات للمستبعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
أكد مصدر بين صفوف فريق بيراميدز أن عدد من اللاعبين يطالبون بتعديل القرار الإداري المتعلق بحضور المستبعدين للمباريات من المدرجات.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه لـ"يلا كورة" "هناك قرار يلزم اللاعبين المستبعدين طالما تواجدوا في المعسكر بحضور المباريات من المدرجات".
وتابع "القرار ليس وليد الموسم الحالي، لكن منذ فترة لكن في الوقت الحالي هناك عدد من اللاعبين لديهم تحفظ على هذا الأمر".
وأكمل "في حالة تخلف لاعب من المستبعدين في التواجد بالمدرجات يكون هناك عقوبة مالية كبيرة".
وصرح "في بعض الأحيان يكون هناك ظرف يجعل اللاعب لا يريد الحضور من المدرجات طالما تم استبعاده من المباراة لكن يخشى عدم التواجد بسبب الغرامة".
واختتم "في الوقت الحالي بعض اللاعبين طالبوا بإلغاء القرار وينتظرون رد الإدارة".