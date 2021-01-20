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مصدر لـ"الخليج 365": بيراميدز يطالب بتعديل قرار حضور المباريات للمستبعدين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر بين صفوف فريق بيراميدز أن عدد من اللاعبين يطالبون بتعديل القرار الإداري المتعلق بحضور المستبعدين للمباريات من المدرجات.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه لـ"يلا كورة" "هناك قرار يلزم اللاعبين المستبعدين طالما تواجدوا في المعسكر بحضور المباريات من المدرجات".

وتابع "القرار ليس وليد الموسم الحالي، لكن منذ فترة لكن في الوقت الحالي هناك عدد من اللاعبين لديهم تحفظ على هذا الأمر".

وأكمل "في حالة تخلف لاعب من المستبعدين في التواجد بالمدرجات يكون هناك عقوبة مالية كبيرة".

وصرح "في بعض الأحيان يكون هناك ظرف يجعل اللاعب لا يريد الحضور من المدرجات طالما تم استبعاده من المباراة لكن يخشى عدم التواجد بسبب الغرامة".

واختتم "في الوقت الحالي بعض اللاعبين طالبوا بإلغاء القرار وينتظرون رد الإدارة".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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