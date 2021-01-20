مباشر.. مصر 15 - 8 الاتحاد الروسي.. لا بديل عن الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة مصر والاتحاد الروسي لكرة اليد، في افتتاحية مباريات المنتخب المصري في الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد المقامة في مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري.

وتأهل المنتخب المصري للدور الرئيسي بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته، فيما تأهل الاتحاد الروسي بتصدره لمجموعته الثامنة.

ويلعب الاتحاد الروسي تحت هذا المسمى، بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، بعد إيقاف روسيا بسبب المنشطات.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز فقط لا غير من أجل الحفاظ على آماله في الوصول لدور الـ8.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة من المجموعات الأربعة بالدور الرئيسي إلى دور الثمانية.

وحقق المنتخب السلوفيني الفوز في افتتاحية مباريات المجموعة على حساب مقدونيا 31- 21، فيما يواجه منتخب السويد نظيره البيلاروسي في تمام التاسعة والنصف.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي: السويد 4 - سلوفينيا 4 - الاتحاد الروسي 3 - مصر 2 - بيلا روسيا 1 - مقدونيا 0