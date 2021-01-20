سلوفينيا تكتسح مقدونيا وتقاسم السويد صدارة مجموعة مصر بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق منتخب سلوفينا فوزًا هاما على حساب مقدونيا في افتتاحية مباريات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، والتي تضم المنتخب المصري.

وفاز منتخب سلوفينيا بفارق كبير من الأهداف 31-21.

ورفع منتخب سلوفينيا رصيده لـ4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ومتساويا مع المنتخب السويدي متصدر المجموعة بنفس الرصيد.

وفقد المنتخب المقدوني آماله في التأهل لدور الـ8، بعد بقي في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن تقام مباراتين في الجولة الذاتها، حيث يلتقي المنتخب المصري أمام الاتحاد الروسي لكرة اليد في تمام السابعة مساءً، قبل أن يلتقي منتخب السويد أمام بيلا روسيا صاحب النقطة الوحيدة في تمام الساعة 9:30.

ويدخل المنتخب المصري مباراة الليلة وفي رصيده نقطتين، في مقابل 3 نقاط للمنتخب الروسي.