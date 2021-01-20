جيرالدو في أخر أيامه: أشكر الجميع على ما قضيته خلال عامين في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وجه الأنجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي الذي رحل بفسخ التعاقد في يناير الجاري رسالة وداعية بعد إعلان انتهاء علاقته ببطل إفريقيا منذ سويعات.

وعبر حسابه على "انستجرام" قال جيرالدو :"اليوم كان الأخير لي في النادي الأهلي، أود أن أشكر كل اللاعبين، وكل جماهير النادي، على ما عشته هنا معهم خلال عامين، شكراً لكم".

وشارك جيرالدو في الثلاثية التاريخية التي حققها النادي الأهلي بالفوز ببطولات الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وشارك في المباراة النهائية لدوري الأبطال كبديل ضد الزمالك ليسجل اسمه ضمن الأبطال المُشاركين في تحقيق اللقب.

وخرج جيرالدو إلى قائمة الانتظار الشهر الجاري من أجل تعاقد الأهلي مع الكونغولي والتر بواليا القادم من صفوف فريق الجونة، بعد أن تم إبعاد السنغالي أليو بادجي من قبله لقيد المغربي بدر بانون.