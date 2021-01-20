قائمة الأهلي للمقاولون.. غياب 7 لاعبين أبرزهم الشناوي.. وعودة مروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، المقررة الخميس، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وتشهد القائمة عودة مروان محسن مهاجم الأهلي، بعد عودته من الإصابة، فيما يغيب عن القائمة محمد الشناوي للإيقاف، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، ورامي ربيعه، وناصر ماهر، ووليد سليمان للإصابة.

ويغيب أكرم توفيق، حيث خضع اللاعب لمسحة لم تكن دقيقة، ومن ثم خضع لمسحة أخرى تظهر نتيجتها خلال الساعات المقبلة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، فيما يحل المقاولون في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.