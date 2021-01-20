حضرموت: المنتخب اليمني لكرة القدم يصل سيئون لإقامة معسكر داخلي

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل اليوم الأربعاء، المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، إلى مدينة سيئون، عاصمة وادي وصحراء محافظة حضرموت "شرقي اليمن"، لإقامة معسكر داخلي.



وأفاد مصدر رياضي في المنتخب اليمني، لـ"يمن شباب نت"، "أن المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، سيقيم معسكراً داخلياً في مدينة سيئون، لمدة شهرٍ كامل".



وأضاف، "أن المنتخب سيبدأ أولى تمريناته واستعداداته، من يوم غدٍ الخميس، تجهيزاً للاستحقاقات القادمة التي سيخوضها المنتخب".



ويأتي هذا المعسكر الداخلي، استعدادا لخوض التصفيات المزدوجة بقطر 2022 وكأس آسيا بالصين 2023.



وفي وقت سابق، أعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب سامي النعاش عن قائمة المنتخب المستدعاة لمواجهة منتخبي السعودية وأوزباكستان.

