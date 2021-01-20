شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف آخر تطورات إصابة ماتيب.. وموعد عودة جوتا لمباريات ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أن الكاميروني جويل ماتيب قد يشارك يوم الخميس المقبل ضد بيرنلي، لكن البرتغالي ديوجو جوتا لا يزال «على بعد أسابيع قليلة» من العودة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، استأنف ماتيب تدريباته الكاملة إلى جانب زملائه في مركز التدريب بعد غيابه منذ التعادل مع وست بروميتش ألبيون في 27 ديسمبر بسبب الإصابة، ومع ذلك، من المرجح أن تستمر عملية إعادة تأهيل جوتا حتى فبراير.

وقال كلوب في المؤتمره الصحفي: «جويل خاض تدريب كامل. الآن علينا اتخاذ قرار وسنرى كيف سيكون ذلك حتى الغد. بالأمس تدرب بشكل طبيعي تمامًا».

وأضاف: «جوتا لا يزال على بعد بضعة أسابيع من العودة، لا أعرف بالضبط كم من الوقت ولكن لن يكون في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. هو يحتاج إلى وقت».

قبل الإصابة التي تعرض لها ضد ميتدلاند في 9 ديسمبر، سجل جوتا تسعة أهداف في 17 مباراة هذا الموسم بعد انتقاله من ولفرهامبتون في سبتمبر.

واختتم كلوب حديثه عن جوتا: «هو فقط غير موجود ولهذا السبب يتعين علينا التعامل مع الوضع وهذا ما فعلناه. نأمل في المستقبل القريب أن يعود».