شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على وادي دجلة ويصعد للمربع الذهبي بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي على نظيره فريق وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد الصباحي حكمًا للساحة، ومعه كل من مصطفى عطية وخالد السيد كمساعدين، ومحمد بشير حكمًا رابعًا، فيما تولى محمود بسيوني مهام حكم الفيديو بمعاونة زميله مبروك نبيل.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثالثة عشر يحتل بهم المركز الرابع، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة السادسة يحتل بهم المركز السادس عشر.

نجح المصري في قلب تأخره في المباراة بهدف مبكر سجله الغاني إسحاقو يعقوبو في الدقيقة الرابعة إلى فوز غال وثمين بثلاثية استهلها المتألق أوستين أموتو في الدقيقة الثالثة والعشرين بعد متابعته لكرة كريم العراقي المرتدة من الحارس، فيما أضاف أحمد رفعت نجم المباراة الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الخامسة والستين من المباراة بعد تمريرة من أوستين أموتو استقبلها رفعت ببراعة وسددها محرزاً الهدف الثاني للمصري، ونجح الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو في إحراز الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعد متابعته لقذيفة سعيدو سيمبوريه المرتدة من محمد عبدالمنصف حارس وادي دجلة ليسكنها كازادي كاسينجو الشباك محرزًا أول أهدافه مع المصري وهدف قتل المباراة الذي حصد به المصري ثلاث نقاط غالية.