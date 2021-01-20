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طبيب الأهلي يعلن إعادة مسحة أكرم توفيق

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه ستتم إعادة المسحة الطبية لأكرم توفيق، لاعب الفريق.

وأضاف أن النتيجة الأولى للمسحة التي خضع لها اللاعب لم تكن دقيقة، ومن ثَمَّ خضع لمسحة أخرى تظهر نتيجتها خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس، على ملعب الأهلي بالسلام، في الجولة التاسعة من مباريات الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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