شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن إعادة مسحة أكرم توفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه ستتم إعادة المسحة الطبية لأكرم توفيق، لاعب الفريق.

وأضاف أن النتيجة الأولى للمسحة التي خضع لها اللاعب لم تكن دقيقة، ومن ثَمَّ خضع لمسحة أخرى تظهر نتيجتها خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس، على ملعب الأهلي بالسلام، في الجولة التاسعة من مباريات الدوري الممتاز.