شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن سلبية مسحة اللاعبين قبل مواجهة «المقاولون العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري.