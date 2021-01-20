شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة «المقاولون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم الأربعاء.

وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.