شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية في قصة انتقال محمد الشناوي إلى ريال بيتيس الإسباني: ليس هو المقصود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تداولت العديد من وسائل الإعلام المصرية خبرًا خلال الساعات الماضية عن رغبة ريال بيتيس في التعاقد مع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي.

ونقلت معظم تلك الجهات الخبر عن صحيفة «إستاديو ديبورتيفو» الإسبانية، فيما وصل الأمر ببعض البرامج إلى تقديم الخبر كخبر حصري للبرنامج.

ومع مراجعة الخبر المنشور على الموقع الإسباني، لم يتحدث نهائيًا عن تواصل ريال بيتيس مع النادي الأهلي للحصول على «الشناوي» ولا عن تقدم الفريق الأندلسي بعرض للحارس المصري.

ويستعرض الخبر ببساطة تصريحات زكي عبدالفتاح، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر الأسبق، لقناة «أون تايم سبورتس»، والتي لفت فيها إلى رغبة الفريق الإسباني في التعاقد مع «أحمد الشناوي» وليس محمد الشناوي، أثناء تواجد الأول في النادي المصري عام 2012، وقبل انتقاله إلى الزمالك.

ولفت التقرير إلى المنافسة على حراسة مرمى ريال بيتيس في ذلك التوقيت وكيف كان التعاقد مع «الشناوي» بإمكانه تغيير مستقبل حراسة المرمى في النادي، فيما وضح وجود خلط واضح في سياق الخبر بين محمد الشناوي وأحمد الشناوي، إذ تحدث نصف الخبر عن «محمد» والنصف الآخر عن «أحمد»

وجاء الخطأ الإضافي من الموقع الإسباني في اختيار صورة الخبر، إذ وضع صورة محمد الشناوي حارس الأهلي بدلًا من أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

محمد الشناوي محط أنظار من ريال بيتيس