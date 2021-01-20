الدوري الايطالي: تعادل اودينيزي واتالانتا في لقاء مؤجّل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

إنتهت المواجهة التي جمعت ​اودينيزي​ و​أتالانتا​ في ​الدوري الايطالي​ بنتيجة التعادل 1-1، في لقاء مؤجل من المسابقة.



وإستطاع أودينيزي مبكرا من إفتتاح التسجيل في المباراة عن طريق الارجنتيني ريكاردو بيريرا في الثانية 24، بعد توغل رائع داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، تمكّن النجم الكولومبي لويس مورييل من تسجيل هدف التعادل لصالح أتالانتا.

وفي الشوط الثاني، حاول الطرفان خطف هدف الفوز لكن محاولاتهما باءت بالفشل.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد أتالانتا 33 نقطة في المركز الخامس، فيما بات رصيد أودينيزي 17 نقطة في المركز الـ15.