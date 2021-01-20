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برشلونة يقرر التخلي عن ايمرسون وسان جيرمان يترقب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

كشفت تقارير صحف برازيلية، أن نادي برشلونة قرر التخلي عن إيمرسون بشكل نهائي، وذلك على الرغم من رغبة اللاعب البرازيلي بالعودة الى الكامب نو، وسط اهتمام كبير من باريس ​سان جيرمان​.

​ايمرسون​ يلعب معاراً لـ ​ريال بيتيس​ الإسباني حتى نهاية الموسم، ولديه عقد مع برشلونة حتى عام 2024.

وبحسب صحيفة "إستاديو ديبورتيفو" البرازيلية، فان النادي الكتالوني لا ينوي استعادة إيمرسون، رغم حلم اللاعب بالعودة إلى البلوغرانا.

برشلونة يريد الاستفادة المالية من بيع اللاعب، في ظل رغبة من باريس في دفع مبلغ 25 مليون يورو لضمه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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