- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب: ماتيب عاد إلى التدريبات وجوتا لا يزال غائبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021
كشف مدرب ليفربول يورغن كلوب أن اللاعب جويل ماتيب عاد إلى التدريب الكامل لكن مشاركته ضد فريق بيرنلي قد لا تكون كاملة.
وقال كلوب: "جويل خضع لتدريب كامل. الآن سيتعين علينا اتخاذ قرار، وسنرى كيف سيكون. بالأمس تدرب بشكل طبيعي تمامًا".
وعن جوتا أضاف: "لا يزال أمام ديوغو بضعة أسابيع، لا أعرف بالضبط كم من الوقت ولكن لن يكون متاحا في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".
وتابع: "إنه يحتاج إلى وقت، والإصابة تحتاج إلى وقت. كم أفتقد اللاعب ليس مهما لأنه عندما يكون اللاعب غير موجود، لا يُسمح لنا أن نفتقده. نحن لا نفكر بهذه الطريقة أبدا".