كلوب: ماتيب عاد إلى التدريبات وجوتا لا يزال غائبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

كشف مدرب ​ليفربول​ يورغن كلوب أن اللاعب جويل ​ماتيب​ عاد إلى التدريب الكامل لكن مشاركته ضد فريق بيرنلي قد لا تكون كاملة.



وقال كلوب: "جويل خضع لتدريب كامل. الآن سيتعين علينا اتخاذ قرار، وسنرى كيف سيكون. بالأمس تدرب بشكل طبيعي تمامًا".

وعن جوتا أضاف: "لا يزال أمام ديوغو بضعة أسابيع، لا أعرف بالضبط كم من الوقت ولكن لن يكون متاحا في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

وتابع: "إنه يحتاج إلى وقت، والإصابة تحتاج إلى وقت. كم أفتقد اللاعب ليس مهما لأنه عندما يكون اللاعب غير موجود، لا يُسمح لنا أن نفتقده. نحن لا نفكر بهذه الطريقة أبدا".