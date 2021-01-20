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كلوب: ماتيب عاد إلى التدريبات وجوتا لا يزال غائبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

كشف مدرب ​​ يورغن كلوب أن اللاعب جويل ​ماتيب​ عاد إلى التدريب الكامل لكن مشاركته ضد فريق بيرنلي قد لا تكون كاملة.

وقال كلوب: "جويل خضع لتدريب كامل. الآن سيتعين علينا اتخاذ قرار، وسنرى كيف سيكون. بالأمس تدرب بشكل طبيعي تمامًا".

وعن جوتا أضاف: "لا يزال أمام ديوغو بضعة أسابيع، لا أعرف بالضبط كم من الوقت ولكن لن يكون متاحا في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

وتابع: "إنه يحتاج إلى وقت، والإصابة تحتاج إلى وقت. كم أفتقد اللاعب ليس مهما لأنه عندما يكون اللاعب غير موجود، لا يُسمح لنا أن نفتقده. نحن لا نفكر بهذه الطريقة أبدا".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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