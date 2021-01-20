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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كامبل: ميليتاو سيكون مكسب كبير لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021
اكد المهاجم السابق لنادي ارسنال الانكليزي كيفن كامبل أن لاعب نادي ريال مدريد، إيدير ميليتاو، سيكون مكسب كبير إذا أنضم بالفعل إلى صفوف نادي ليفربول خلال الفترة المقبلة.
وفي حديث له، قال كامبل: "ميليتاو لاعب جيد للغاية، لقد رأيته يلعب قليلاً وأنا أقيمه حقًا، لاعب برازيلي دولي قوي وسريع ولا يزال في سن جيدة أيضًا".
وأضاف: " هل يمكنني رؤية حدوث ذلك؟ على الاغلب لا، إذا كان سيغادر ريال مدريد للذهاب إلى ليفربول، فإنه يريد أن يلعب بشكل أساسي، لا يريد الذهاب إلى هناك ليكون احتياطيًا".
واختتم: "لا يمكنني رؤية ذلك ولكن كل هذا يتوقف على ما قيل له من قبل النادي لأنه أينما ذهب، فإنه يريد أن يلعب".