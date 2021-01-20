كامبل: ميليتاو سيكون مكسب كبير لليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

اكد المهاجم السابق لنادي ​ارسنال​ الانكليزي ​كيفن كامبل​ أن لاعب نادي ​ريال مدريد​، إيدير ميليتاو، سيكون مكسب كبير إذا أنضم بالفعل إلى صفوف نادي ليفربول خلال الفترة المقبلة.



وفي حديث له، قال كامبل: "ميليتاو لاعب جيد للغاية، لقد رأيته يلعب قليلاً وأنا أقيمه حقًا، لاعب برازيلي دولي قوي وسريع ولا يزال في سن جيدة أيضًا".

وأضاف: " هل يمكنني رؤية حدوث ذلك؟ على الاغلب لا، إذا كان سيغادر ريال مدريد للذهاب إلى ليفربول، فإنه يريد أن يلعب بشكل أساسي، لا يريد الذهاب إلى هناك ليكون احتياطيًا".

واختتم: "لا يمكنني رؤية ذلك ولكن كل هذا يتوقف على ما قيل له من قبل النادي لأنه أينما ذهب، فإنه يريد أن يلعب".