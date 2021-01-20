الدوري القطري: الغرافة يصعد إلى المركز الثالث بعد ثنائية الخريطيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري نجوم قطر لكرة القدم، صعد فريق ​الغرافة​ إلى المركز الثالث في الترتيب بعد فوزه على ​الخريطيات​ بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب حمد بن خليفة.



استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب تميم محمد المهيزع هدف في مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 70.

إلا أن زميله اللاعب مؤيد حسن نجح في تسجيل هدفين لصالح الغرافة في الدقيقتين 77 و79 ليحصد ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 27 نقطة.