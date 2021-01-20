زاخاروفا تهاجم قرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، بحرمان مينسك من حق استضافة بطولة كأس العالم في العام 2021، بأنه ​قرار مسيس​ ومتحيز.



وقالت زاخاروفا لقناة "MatchTV" الرياضية الروسية:" اعتقد انه قرار مسيس، هذه الأحداث مستمرة منذ ستة أشهر، في رأيي، لم يخف أحد الدافع لاتخاذ هذا القرار".

وكان الاتحاد الدولي لهوكي الجليد قد أعلن استبعاد ​بيلاروس​ من استضافة بطولة العالم في العام الحالي.

وأضاف البيان:" القرار تم اتخاذه من قبل المجلس عقب دراسة متأنية واسعة النطاق".