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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زاخاروفا تهاجم قرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، بحرمان مينسك من حق استضافة بطولة كأس العالم في العام 2021، بأنه قرار مسيس ومتحيز.
وقالت زاخاروفا لقناة "MatchTV" الرياضية الروسية:" اعتقد انه قرار مسيس، هذه الأحداث مستمرة منذ ستة أشهر، في رأيي، لم يخف أحد الدافع لاتخاذ هذا القرار".
وكان الاتحاد الدولي لهوكي الجليد قد أعلن استبعاد بيلاروس من استضافة بطولة العالم في العام الحالي.
وأضاف البيان:" القرار تم اتخاذه من قبل المجلس عقب دراسة متأنية واسعة النطاق".