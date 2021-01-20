ميلان يستهدف ظهير برشلونة فيربو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نادي ​ميلان​ يرغب في التعاقد مع ظهير ​برشلونة​ الايسر جونيور ​فيربو​ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وانتقل فيربو الى برشلونة في صيف 2019، الا انه يعاني من المشاركة وسط تألق جوردي البا.

وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فان ميلان يريد ضم الاسباني في الميركاتو الشتوي على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.

ويرغب ميلان في ضم اللاعب مع بند أحقية الشراء، وموافقة مبدئية من برشلونة للتخلي عن لاعب بيتيس السابق.

ويأمل ميلان للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب، لتدعيم موقفه في المفاوضات مع برشلونة الذي يطلب مقابلا ماديا للإعارة، و20 مليون يورو لتفعيل بند الشراء.