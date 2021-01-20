حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز اليذاع في المرموم

دبي: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، منافسات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، وذلك في خامس أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، في ميدان المرموم لسباقات الهجن.

واستحقت «مرور» بشعار حمد نهيان العامري الحصول على كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح و1.5 مليون درهم وذلك بعد نجاحها في قطع مسافة السباق البالغة 6 كيلومترات في توقيت زمني قدره 8:48:1 دقيقة، فيما تمكن «مهندس» لحمد راشد الكتبي من حصد بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح ومليون درهم وذلك عندما كان الزمن يشير إلى مرور 8:46:0 دقيقة.

ونالت «الشايبة» بشعار سالم حمد العامري الناموس وكأس ولي عهد دبي و 1.5 مليون درهم في الشوط الثالث لليذاع البكار (إنتاج) وكان عندها التوقيت 8:49:6 دقيقة، وتألق «المغزل» المملوك لبيشان محمد فهيد العجمي في رابع الأشواط والمخصص لليذاع الجعدان للإنتاج واستحق الحصول على البندقية الغالية ومليون درهم بزمن بلغ 8:50:8 دقيقة.

وشهد صباح الأربعاء انطلاق تحديات سن اليذاع وذلك على مضمار 6 كيلومترات، وتنافست الهجن المملوكة لأبناء القبائل على مدار 20 شوطاً، منها 12 شوطاً للإنتاج، إضافة إلى 8 أشواط للمحليات والمهجنات، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط على مبالغ نقدية قيمة.

وكسب إنتاج عزبة كردوس محمد العامري التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات وذلك بعد أن قدم شعاره «مبشرة» على القمة بتوقيت قدره 9:02:0 دقيقة، وذهب الشوط الثاني والمخصص لليذاع البكار المهجنات إلى «باروتة» لسالم أحمد الفلاحي

وظهر شعار مفتاح علي النعيمي من خلال الشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المحليات وذلك بتقديمه «المارد» متصدراً، وكانت الكلمة العليا لإنتاج عبيد حامد الطنيجي في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات وذلك عندما تألق «إرسال» وفاز بالشوط.

وتتواصل الخميس تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وتقام التحديات على مدار 29 شوطاً، وتشهد الفترة الصباحية 16 شوطاً مقسمة ما بين المحليات والمهجنات، وخصصت جوائز نقدية قيمة لجميع هذه الأشواط التي يتوقع أن تكون على صفيح ساخن كعادة جميع السباقات الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ، وستكون هناك 6 سيارات يحصل عليها الفائزون بالمركز الأول في الأشواط الستة الأولى من الفترة المسائية، والتي ستكون أشواطها الثلاثة عشر مقسمة ما بين تحدي المحليات والمهجنات.

