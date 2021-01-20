شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبار شباب الأهلي خاسراً أمام العين في كأس اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

قبل اتحاد الإمارات لكرة اليد في اجتماعه الأربعاء، الاحتجاج الذي تقدم به نادي العين، وقرر اعتبار العين فائزاً بنتيجة «10-0» نتيجة الخطأ الإداري في المباراة التي جمعته مع شباب الأهلي الثلاثاء على ملعب صالة نادي الشارقة في الدوري الثلاثي لكأس الإمارات لكرة اليد، وانتهت بفوز شباب الأهلي 29-22.

وكان شباب الأهلي سجل اللاعب الناشئ المقيم براتيك ماني نيرباتي الذي لم يشارك ولو لثانية، ليصبح عدد اللاعبين الأجانب 4 في قائمة شباب الأهلي بدلاً عن 3 لاعبين، حسب نص اللائحة.

وتختتم البطولة السبت بلقاء شباب الأهلي والشارقة، وفي حال فوز الشارقة يتوج بطلاً وفي حال فوز شباب الأهلي، تعاد البطولة من جديد بين الفرق الثلاثة كون كل فريق حقق فوزاً واحد

وفي أول رد فعل من نادي العين على مخالفة شباب الأهلي للائحة المسابقات في كأس الإمارات لكرة اليد، قال خميس عبيد الكعبي رئيس إدارة الألعاب الجماعية في قلعة الزعيم: «اللائحة واضحة، ولو أن الأمر يتطلب رفع احتجاج سنتقدم به».

وعلق الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي للألعاب في نادي شباب الأهلي على الواقعة، وقال: «في البداية، ما حدث لا يعتبر خطأ فنياً بل مخالفة، لأن الخطأ الفني يقال لحدث في المباراة داخل الملعب، والمخالفة عقوبتها لفت نظر سواء للإداري أو مراقب المباراة».

وأضاف: «اللاعب الرابع لم يشارك في أي ثانية في المباراة، ولم يكن له تأثير في سير المباراة ونتيجتها، والأهم من ذلك كله، أن اللوائح لم تكن واضحة، فقد نصت على السماح بتصعيد وإشراك لاعبين من فئة الشباب والناشئين، ولم تحدد الآلية الخاصة بلاعبي الناشئين والشباب، بل كانت معممة، وفوق هذا وذاك إداري فريق شباب الأهلي استفسر من مراقب المباراة على الطاولة، وقالوا له مسموح مشاركة الناشئين والشباب مع الفريق الأول».

وتساءل ماجد سلطان، هل يسمح المراقب بجلوس 18 على مقعد البدلاء أم سيتدخل؟ وهل يسمح المراقب بمشاركة 8 لاعبين أم سيتدخل؟.