شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يتوجه إلى معسكر تل أبيب الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل حالياً استعدادات منتخب الإمارات للجودو من أجل المشاركة في بطولة جراند سلام تل أبيب التي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير المقبل، والتي سيسبقها معسكر التدريب المشترك في مدينة تل أبيب اعتباراً من الأسبوع المقبل تلبية لدعوة الاتحاد الإسرائيلي وترتيباته لإقامة معسكر مشترك يجمع المنتخبين الإماراتي والإسرائيلي في إطار علاقات التعاون القائمة بين الطرفين.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو على استعدادات المنتخب وترتيباته قبل السفر، وحث اللاعبين على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر والبطولة التي ستشارك فيها العديد من المدارس القوية.

ويشرف الاتحاد الدولي للجودو على بطولة جراند سلام تل أبيب التي ستشارك فيها 33 دولة أكدت تسجيلها حتى الآن، وستكون الإمارات أول دولة عربية تلتحق بها، ويأتي المعسكر ثم البطولة ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركات الرسمية المقبلة وعلى رأسها أولمبياد طوكيو التي ضمن منتخبنا التأهل لها، وتعد الأولوية الأولى في كافة المشاركات الخارجية.

ومن المنتظر أن يمثل المنتخب في دورة تل أبيب جراند سلام اللاعب فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن 73 كجم بدورة الألعاب الآسيوية الماضية التي أقيمت في جاكرتا، واللاعب إيفان الذي يشارك لأول مرة في البطولة بوزن 100 كجم.

ويتضمن برنامج إعداد منتخبنا أيضاً المشاركة في بطولة جراند بري أنطاليا التركية المقررة في أول إبريل 2021، وبطولة جراند سلام طشقند في أوزبكستان في الخامس من مايو المقبل، ثم بطولة جراند سلام باريس في الثامن من مايو 2021، وتعقبها بطولة العالم للجودو في بودابست خلال الفترة من 8 - 13 يونيو قبل التوجه إلى دورة طوكيو.