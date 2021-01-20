شكرا لقرائتكم خبر عن يوليا تتعايش مع الفئران في أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

وجهت شرطة فكتوريا لنجمة التنس الكازاخستانية يوليا بوتنستيفا (26 عاماً) تهمة إطعام الفئران الموجودة في غرفتها بالفندق، حيث تمضي فترة الحجر 14 يوماً قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر المقبل. وكانت يوليا المصنفة 28 عالمياً نشرت شريط فيديو يظهر فيه فأر في غرفتها واستجابت إدارة الفندق لطلب تغيير الغرفة لكن المصيبة أن الغرفة الجديدة فيها عدد أكبر من الفئران، ونشرت شريط فيديو يظهر فيه أكثر من فأر في غرفتها وكتبت:«غرفة مختلفة بنفس القصة، أردت النوم لكن لا فرصة».

ورفعت يوليا لافتة «هواء نقي لأتنفس» وكتبت: «على الأقل في السجن يدعوك تتنفس هواء نقياً مرتين يومياً»، وردت يوليا على نجمة التنس الأسترالية ريناي ستبز التي طالبت اللاعبين بالكف عن التذمر وقالت: «ريناي ستبز، ماذا تقولين الآن؟ أكف عن التذمر وأذهب للنوم؟».

ورفضت إدارة الفندق تغيير غرفة يوليا للمرة الثانية لأن الفندق ممتلئ بالكامل لترد يوليا «مزحة». وقالت الشرطة إن «فريق المكافحة رش المبيدات في الفندق هذا الأسبوع لكن الفئران على ما يبدو تجد من يطعمها».