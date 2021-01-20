شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. بيليه أصغر لاعب يشارك فى نهائى كأس العالم ويسجل هدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النسخة السادسة من كأس العالم التى أقيمت فى السويد 1958 حدثاً تاريخياً لا ينساه معظم عشاق كرة القدم، وهو ظهور النجم البرازيلى بيليه، والذى كان يبلغ حينها من العمر 17 عاماً، ليصبح أصغر لاعب فى تاريخ المسابقة يشارك فى المباراة النهائية بين البرازيل والسويد ويسجل هدفين.

شهدت المباراة النهائية لتلك النسخة عدة أرقام قياسية، إذ كانت هذه المباراة الأكثر غزارة تهديفية فى تاريخ المباريات النهائية للمونديال، كما كان اللاعب السويدى نيلس لايدولم أكبر لاعب يسجل فى المباراة النهائية، وكان يبلغ من العمر 35 عاماً و263 يوماً.

تقدم المنتخب السويدى مبكرا عبر لايدولم فى الدقيقة الرابعة، قبل أن تتعادل البرازيل بعدها بخمس دقائق عبر فافا، ثم وقع بيليه على أول أهدافه فى النهائى ورابع هدف له فى البطولة فى الدقيقة 55، وأضاف زاغالو الهدف الثالث للبرازيل عند الدقيقة 68، قبل أن تقلص السويد الفارق عبر اللاعب سيمونسون، عند الدقيقة 80، ويختتم بيليه أهداف البرازيل بالهدف الخامس فى الوقت بدل الضائع.

يذكر أن هذا اللقب كان الأول للمنتخب البرازيلى، ليحقق بعد ذلك أربعة ألقاب للمونديال أعوام 1962 و1970 و1994 و2002، ويكون أكثر منتخب يتوج على عرش العالم.

بيليه هو هداف المنتخب البرازيلي لكرة القدم برصيد 77 هدفا في 92 مباراة رسمية. سجل 12 هدفًا وكان له الفضل في 10 تمريرات حاسمة في 14 مباراة في كأس العالم، بما في ذلك 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة في عام 1970.