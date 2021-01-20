شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد ينتظم في مران الزمالك استعدادا لاسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك أحداد في التدريبات الجماعية بعدما تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، والتي تسببت في غيابه عن الزمالك في الفترة الماضية.

ومنح الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين لم يشاركوا في لقاء أمس أمام الجونة تدريبات قوية في مران اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام على متابعة تنفيذ اللاعبين للتدريبات وإيقاف التدريب أكثر من مرة لعلاج الأخطاء.

فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الجونة تدريبات استشفائية ، وخاض لاعبو الفريق الأساسيون بعض التدريبات التأهيلية في الجيمانزيوم؛ لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الخميس بشكل طبيعي.

فيما عقد جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة ، ووجه باتشيكو خلال الجلسة الشكر للاعبي الفريق بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به أمام الجونة وحصد الثلاث نقاط، وإعتلاء قمة ترتيب الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني ، اللاعبين بالتركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات صعبة في مشواره نحو الحفاظ على صدارة بطولة الدوري الممتاز.

وشدد باتشيكو خلال الجلسة على عدم وجود فرق بين لاعب أساسي واحتياطي وأن هدف الجميع هو مواصلة الانتصارات، والحفاظ على النتائج الإيجابية، وأن كل اللاعبين سيحصلون على فرصتهم مع الفريق في الفترة القادمة.