شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش يقود مران الإسماعيلى استعداداً لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد خالد القماش المدير الفني الجديد للإسماعيلي مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة وذلك بعد تقدم أبوطالب العيسوى باعتذار عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.

ويستعد الدراويش للقاء غزل المحلة السبت المقبل على ملعب الأخير لحساب منافسات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدورى المحلى.



المران بدأ بمحاضرة تحفيزية للاعبين من قبل الجهاز الفنى ثم تخلله مجموعة من التدريبات الخططية والفنية أبرزها التحرك بدون كرة إضافة للتسليم والتسلم مع اللعب في المساحات.



وعقد القماش اجتماع مع ارتكاز الفريق محمود عبد العاطي “دونجا” بحضور عطية صابر المدرب المساعد.



وخاض أحمد مصطفى جناح الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب في ظل إصابته بكدمه في الكاحل إلا أنها لن تمنعه من اللحاق بالمباراة حسب تأكيدات الجهاز الطبى.



وأدى حراس المرمى تدريبات على كيفية التعامل مع الكرات العرضية إضافة للتسديدات.



واختتم المران بتقسيمة تم خلالها الوقوف على تنفيذ مجموعة من الجمل الخططية إضافة لتصحيح بعض الأخطاء التى ظهرت خلال المواجهات الماضية.

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.