شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة كورونا قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى ، وذلك قبل انطلاق مران الجماعي اليوم على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المنتظر ان تظهر نتيجة المسحة غدا ، وسيتم اختيار قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة اسوان بناءا علي نتيجة المسحة.

في نفس السياق عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك اجتماعا مع اللاعبين قبل مران اليوم شرح خلاله اهم نقاط الاستعداد لمواجهة أسوان.

من ناحية أخرى رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رحيل احمد عيد ومحمد عبد السلام لاعبا الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، وابلغ البرتغالي إدارة النادي بتمسكه بالثنائي رافضا فكرة رحيلهما سواء علي سبيل الإعارة او البيع.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن البرتغالي جايمي باتشيكو أكد لمسئولي النادي رفض فكرة رحيل الثنائي محمد عبد السلام وأحمد عيد لاعبا الفريق علي سبيل الإعارة أو البيع خلال فترة الانتقالات الجارية، مؤكدا أن وجود الثنائي مهم جدا في ظل ضغط المباريات وانتشار فيروس كورونا ، حيث أكد باتشيكو لإدارة النادي ان أحمد عيد سيكون له دور مهم في ظل غياب حازم إمام المتكرر للإصابة وهو ما يجعل وجوده في الفريق مهم جدا تحسبا لغياب حازم امام في أي مباراة، ونفس الامر بالنسبة لمحمد عبد السلام الذي يضعه باتشيكو كعنصر استراتيجي تحسبا لغياب أي من المدافعين بسبب كورونا او الإصابات والايقاف.