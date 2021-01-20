شكرا لقرائتكم خبر عن الانضباط تبحث أزمة منتخب الشباب غداً وتستمع لأقوال رئيس اللجنة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المستشار سيد البندارى اجتماعا، غدا الخميس، بمقر الاتحاد بالجزيرة، لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين فى تونس وانسحابه من تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا، حيث تستمع اللجنة لأقوال كل من الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد لمعرفة مدى التزام المنتخب بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى استماع أقوال بعض مسئولى الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب الشباب.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مؤخرا، إحالة تقرير لجنة التحقيق فى الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2001 فى بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت بتونس الشهر الماضى إلى المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد، لدراسة الأمر بشكل موسع واتخإذ ما تراه من قرارات فى هذا الشأن.