موعد مباراة مصر وروسيا الليلة في مونديال اليد.. والقناة الناقلة.. وقائمة الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، روسيا، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور الرئيسي، لبطولة كأس العالم 2021.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي للبطولة، والتي تضم روسيا، السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.

وخسر الفراعنة أمام السويد في المواجهة الثالثة والأخيرة في الدور الأول للبطولة بنتيجة 24-23.

وكان منتخب مصر فاز على مقدونيا بنتيجة 38-19، ومن قبلها انتصر على تشيلي في الافتتاح بنتيجة 35-29.

ويأمل المنتخب المصري، بقيادة الأسبانى باروندو جارسيا، في تقديم أداء مميز خلال منافسات البطولة من أجل تحقيق مركز متقدم، في محاولة لإعادة إنجاز الفراعنة في كأس العالم 2001، الذي أقيم في فرنسا، إذ حقق منتخبنا الوطني المركز الرابع، وهو أبرز إنجاز للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته ببطولات العالم.

قائمة منتخب مصر

استقر روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، على قائمة الفريق لملاقاة روسيا.

وتواجد إسلام حسن صانع الألعاب ضمن قائمة مصر في المواجهة، ليظهر لأول مرة في المونديال بدلًا من أكرم يسري.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة روسيا كلًا من:

كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إسلام حسن – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وجاءت قائمة المستبعدين من اللقاء لتشمل كلًا من:

محسن رمضان - أكرم يسري - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل.

القناة الناقلة

تنقل مباراة مصر × روسيا على قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق خالد خيري.

وأعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، حصولها على حقوق البث الفضائي الحصري لبطولة العالم لكرة اليد، حيث ستذاع المباريات عبر قناة "أون تايم سبورتس 3" الجديدة على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات، واستقطاب أفقي H، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.