الأهلي يفسخ عقده مع جيرالدو

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن فسخ تعاقد المحترف الأنجولي جيرالدو دا كوستا بعد مفاوضات بين الطرفين منذ فترة على فسخ التعاقد.

وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أمير توفيق، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، إن الاتفاق تم مع جيرالدو على فسح التعاقد بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.

من جانبه، قام اللاعب بتوديع الفريق والجهاز الفني، ووجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الشكر للاعب على الفترة التي قضاها في النادي.

وانتقل جيرالدو إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي في يناير من عام 2019، ليحقق المحترف الأنجولي بطولة الدوري في مناسبتين ودوري أبطال أفريقيا بالنسخة الأخيرة.

واستبعد جيرالدو من حسابات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مؤخرًا خاصة بعد التعاقد مع المحترف الزامبي والتر بواليا قادمًا من فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويمتلك الأهلي حاليًا بعد رحيل جيرالدو من الأجانب كل من التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والمالي أليو ديانج والمغربي بدر بانون والزامبي والتر بواليا.