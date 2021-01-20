موعد مباراة ليفربول وبيرنلي.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، نظيره بيرنلي، في العاشرة مساء غدا الخميس، في الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بتعادله السلبي أمام مانشستر يونايتد، منذ أيام.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بـ34 نقطة، فيما يأتي بيرنلي في المركز لـ17 برصيد 16 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز وجوتا للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فابيانو، روبتسون

الوسط: فينالدوم، هندرسون، جونز، ساديو ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي 2 - beIN Sports HD 1، بتعليق: حفيظ دراجي.