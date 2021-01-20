«طلب منها الحضور إلى غرفته وادعاء أنها زوجته».. واقعة تحرش جديد لـ عمرو وردة

الشارقة - اميمة ياسر -

زعمت فتاة، تدعى "فيدرا" ومقيمة بدولة الإمارات، تعرضها للتحرش من جانب لاعب منتخب مصر وفريق باوك اليوناني عمرو وردة، وذلك عبر تطبيق "سناب شات".

وقامت الفتاة بنشر عدد من صور الرسائل المتبادلة بينهما وبين عمرو وردة عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، زاعمة أنها لعمرو وردة.

كما زعمت الفتاة ايضاً ان وردة طلب منها الحضور إليه في الفندق على أنها زوجته، وسيتم إبلاغ إدارة الفندق بذلك.

وأشارت إلى أن لاعب باوك اليوناني حاول التحرش بها ولكنها رفضت، بسبب أنها لا تعرفه بالشكل الكافي، بعدما طالبها بالتوجه إلى غرفته في الفندق وادعاء أنها زوجته، وهو ما رفضته الفتاة، وذلك وفقاً للتسجيلات الصوتية التي قامت بنشرها.

وكتبت الفتاة منشوراً عبر حسابها على "انستجرام" قائلة إن "وردة" بدأ التحدث معها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات" وطالبها بزيارته في منزله، وبعد رفضها قام بسبها.

وأوضحت أن رسالتها الأولى كانت: "أنت لا تعرفني حتى تتعدى عليّ لفظياً، وأنت لديك صديقة"، مضيفة أنه "قام بتهديدها بأرسال الرسائل لأهلها"، بحسب زعمها.

وسبق وأن أُتهم وردة بالتحرش، بعد تداول فيديوهات له مع فتاة في 2019، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.

وفي ذلك الوقت، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد وردة من معسكر الفراعنة ، قبل أن يتم تخفيف العقوبة لمباراة واحدة، والسماح له بالعودة، وقام بعدها بتقديم اعتذار للجميع.

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن وردة، المنضم حديثًا لفريق فيرينيسي البرتغالي، قام بالتحرش بزوجتيّ زميليه في الفريق وذلك في عام 2017.

وكان عمرو وردة قد غادر فريق باوك بسبب مشكلة أخلاقية، وخرجت بعض التقارير، تشير لطرد اللاعب من المعسكر التدريبي للفريق.