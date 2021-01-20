موعد مباراة الأهلي والمقاولون.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره المقاولون العرب، في الخامسة، مساء غدا الخميس، على ملعب ستاد الأهلي والسلام، فى الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء متأثرا بتعادله السلبي منذ أيام أمام البنك الأهلي في الجولة الماضية.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 17 نقطة، متأخرا عن الزمالك المتصدر بفارق نقطتين، فيما يأتي المقاولون في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن الأهلي كل من، وليد سليمان والأنجولي جيرالدو دا كوستا، وجونيور أجايي وناصر ماهر، للإصابة، ومحمد الشناوي للإيقاف.

التشكيل المتوقع للأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول.

خط الوسط: ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - محمود كهربا - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة أون تايم سبورت.