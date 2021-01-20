ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي.. وقائمة الهدافين بعد تألق أوباما

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا صعب على نظيره الجونة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، بهدف دون رد، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد يوسف أوباما في الدقيقة 17، من تسديدة قوية من خارج المنطقة.

وكان الأهلي قد تعادل في الجولة ذاتها سلبيا أمام البنك الأهلي.

وارتفع رصيد الزمالك لـ19 نقطة، في الصدارة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 19 نقطة

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

3- الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

5- المصري في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

6- إنبي في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

7- مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

8- سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

9- البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

10- سموحة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

11- الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

12- غزل المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

13- أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

14- الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

15- وادي دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

16- الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

17- المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

18- طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

قائمة الهدافين

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك أمام الجونة، بعد هدف أوباما

1- محمود كهربا (الأهلي) 4 أهداف

2- رمضان صبحي ( بيراميدز) 4 أهداف

3-حسام حسن (سموحة) 4 أهداف

4- أحمد سمير (طلائع الجيش) 4 أهداف.

5- يوسف أوباما (الزمالك) 3 أهداف

6- محمد شريف (الأهلي) 3 أهداف

7- وليد سليمان (الأهلي) 3 أهداف

8- والتر بواليا (الأهلي) 3 أهداف.

9- إمام عاشور (الزمالك) 3 أهداف.

10- عمر كمال (المصري ) 3 أهداف.