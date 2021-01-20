شكرا لقرائتكم خبر عن س &ج.. هل يرحل محمد الشناوى عن الأهلى بعد العرض الأسبانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محمد الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقي والمحلى في مناسبات كثيرة، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

وقبل ظهور الاهلى في كأس العالم للأندية أصبح محمد الشناوى مثار جدل شديد في القلعة الحمراء سواء بسبب إيقافه 4 مباريات بالدوري بقرار من الجبلاية أو بسبب العروض الاحترافية التي طاردته في الفترة الأخيرة ونلقى الضوء في السطور التالية على الموقف كاملا..

س: هل تلقى محمد الشناوى عرضاً من ريال بيتيس الاسبانى ؟

ج: نقل موقع " estadio deportivo" تصريحات عن زكي عبد الفتاح مدرب حراس الفراعنة الأسبق بطريقة مغلوطة ما تسبب في تداول الكثير من التقارير تفيد باهتمام نادي ريال بيتيس بحارس الأهلي محمد الشناوي وأوضح زكى عبد الفتاح أنه يتحدث عن أحمد الشناوى وليس محمد الشناوى والعرض كان في موسم 2012.

س: متى ينتهى تعاقد محمد الشناوى مع الاهلى؟

ج: قام مسئولو الاهلى بتمديد تعاقد محمد الشناوى في الفترة الأخيرة ليستمر الحارس الدولى بالرداء الأحمر حتى 2025 .

س: ماهى عدد مشاركات الشناوى مع الاهلى ؟

ج: خاض الشناوى مع الأهلي حتى مباراة البنك الاهلى 101 مباراة محلية بواقع 87 لقاء بالدوري و10 مباريات بكأس مصر و3 مباريات بالسوبر المحلى، وذلك بعيداً عن مبارياته الافريقية مع المارد الأحمر.

س: ماهى إنجازات محمد الشناوى مع الاهلى ؟

توج الشناوى مع الأهلى ببطولة الدورى 5 مرات على مدار تاريخه، كان أولها فى موسم 2007 / 2008 عندما كان حارسا ناشئا مع الأحمر وشارك فى مباراة وحيدة، كما قاد الفريق الأحمر بعد عودته للفوز بـ4 بطولات مواسم 2016 / 2017، 2017 / 2018، 2018 / 2019، 2019 / 2020

كما فاز محمد الشناوى بكأس مصر مرتين أعوام 2017 و2020، وتوج بالسوبر المحلى مرتين مواسم 2017 / 2018و2018 / 2019

أحد أبرز إنجازات الشناوى كان قيادته للأهلى لإستعادة لقب دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الماضى والغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، بالفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف فى نهائى القرن الشهير.

س: ما سبب قرار اتحاد الكرة بإيقاف محمد الشناوى ؟

ج: مسئولو اتحاد الكرة يؤكدون أن سبب إيقاف محمد الشناوى هو تقرير حكم المباراة محمد سلامة ميدو والذى أدان الحارس ، الحكم قال أن الشناوى أمسك بيده وقال له نصا :" اقف أنا بأتكلم معاك يا كابتن بص لى".

س: ولماذا لم يشهر الحكم أي بطاقة في وجه الحارس؟

ج: الحكم يؤكد أن الشناوى لم يتجاوز في الكلام وانما أمسك بيده لذا رفض اشهار أي بطاقات.

س: هل هذه العقوبة نهائية؟

ج: هناك اجتماع في اتحاد الكرة وهناك نية لتخفيف العقوبة لتصبح مباراتين فقط.

س: ماموقف الاهلى من إيقاف محمد الشناوى ؟

ج: قدم مسئولو النادي الأهلي التماسا إلى اتحاد الكرة من أجل تخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر، وطالب الأهلي في المذكرة التي قدمها إلى اتحاد الكرة اليوم تخفيف العقوبة الموقعة على الشناوي ، لاسيما أن الحكم لم يقم بطرد قاد الفريق الأحمر بعد واقعة الاعتراض عليه، بل أنه تغاضى عما حدث ولم يشهر بطاقة للاعب سواء ضفراء أو حمراء ، قبل أن يتم إيقاف الحارس 4 مباريات خلال 24 ساعة من انتهاء المباراة.