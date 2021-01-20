شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ينتظم في مران الأهلي قبل 24 ساعة من مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في المران الجماعي وتدريبات الكرة اليوم الأربعاء بعدما غادر مران الفريق أمس بعد تعرضه لإصابة خفيفة في القدم، قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران المسائي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدٍ الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى ، أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن فسخ عقد اللاعب الإنجولي جيرالدو دا كوستا مع الأهلي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.. ووقع جيرالدو علي ما جاء في مذكرة التسوية..

في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الإنجولي ووجه إليه الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

وقال هشام بن صالح، وكيل أعمال جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق، إنه تقدم بشكوى رسمية ضد الأحمر في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول على نسبته من صفقة الفهد الأنجولى وذلك عن طريق محاميه الخاص في فرنسا.

وأضاف بن صالح، في تصريحات تليفزيونية: "طالبت جيرالدو في البداية التوقيع للنادي الأهلي لأنهم ناس محترمين، ولكن بعد ما فعلوه وإنكاري أنني وكيل اللاعب تقدمت بشكوى رسمية ضد مسئولو النادي الأهلي".

وتابع بن صالح: "عدلي القيعي سافر لإنهاء صفقة جيرالدو بعيدا عني وهذا الأمر يخالف القانون ما حدث من القيعي مخالف للقانون، كنت أقوم بالتواصل وديًا مع الأهلي ولكن بعد ذلك أرفض الاتهامات الموجهة إلي لأنني وكيل محترف ولدي رخصة من الاتحاد التونسي".

واستطرد: "في يناير 2019 الكابتن عدلي القيعي مسئول التعاقد في الأهلي وقتها قام بتهميشي وأبرم الصفقة بدوني".